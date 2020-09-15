قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الهجين.. واستعدادات ضخمة من الجامعات لتطبيقه

ما هو التعليم الهجين؟.. كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي الجديد

تطبيق التعليم الهجين.. هكذا استعدت الجامعات للعام الدراسي الجديد





يتساءل الكثير من الطلاب عن ملامح خطة التعليم الهجين حيث تأتي على رأس استفساراتهم "ما هو التعليم الهجين" والذي أوضح ملامحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الأسابيع الماضية.





وأوضح "عبدالغفار" ردا على تساؤل " ما هو التعليم الهجين " أن مقترح خطة التعليم الهجين يشتمل على ثلاث عمليات هي: " التعليم - التقييم - الأنشطة والخدمات".





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وتقوم مرحلة التعلم على: " ما هو التعليم الهجين"





1 - تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.





2- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.





3- التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





4- احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.





5- استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات.





6- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية.





7- تدريب أعضاء هيئة التدريس.





8- تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.





9- استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.





10- إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني





بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني





التعليم الهجين بالجامعات:





تسعتد الجامعات المصرية إلى وضع خطط التعليم الهجين، وفق خطة وزارة التعليم العالي لـ" تطبيق التعليم الهجين بالجامعات"، حيث تقوم كل جامعة بتوفير كافة السبل لتسهيل العملية التعليمية على الأساتذة والطلاب في ظل أزمة كورونا.

جامعة القاهرة تستعد للتعليم الهجين بـ 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى:





ومن جانبه قامت جامعة القاهرة ضمن خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى، في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والإقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية.





كما وفرت استديوهات بمركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية لـ" تطبيق التعليم الهيجن بالجامعات "، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.





كما أن هذه شاشات تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي لتعزيز التفاعل الطلابي .

جامعة طنطا تضع خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات:





بينما اكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، على استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، و تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة في اطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بخصوص تطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.





ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، تشمل اعداد الجداول الدراسية بحيث تتضمن حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيًا للكليات العملية ويومين فقط للكليات النظرية على أن يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية أو مستوى دراسي إلى مجموعات تتناوب في الحضور وفقًا للايام المخصصة لهم، موضحا أنه سيتم تحديد نسب مشاركة التعليم وجها لوجه الذي يعتمد على حضور الطلاب بنسبة 60٪ - 70٪ للكليات العملية، ومن 50٪ الى 60٪ للكليات النظرية، وعن التعليم عن بعد أكد بأنه سيتم تحديد نسبة حضور من 30٪ الى 40٪ للكليات العملية ومن 40٪ الى 50٪ للكليات النظرية مع توفير محتوى المقرر الدراسي كاملًا للتعليم عن بعد.





جامعة المنيا تقدم جميع التسهيلات لـ" تطبيق التعليم الهجين بالجامعات":





كما عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لوضع ما يخص تطبيق التعليم الهجين بالجامعات.





وأكد الدكتور "عبد النبي" علي اعتماد تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، بكليات الجامعة نظامًا للدراسة، واستيفاء المتطلبات والمعايير الأساسية والشكل والصيغة القانونية بلوائح الكليات كأسلوب للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى عقد الاختبارات الإلكترونية، وتصحيحها إلكترونيًا، وتحديد طبيعة الكلية ونوعية الدراسة بها سواءً كانت نظرية أو عملية.





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وأشار إلى أن الجامعة قامت بتقديم جميع التسهيلات؛ تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، وذلك وفقًا لسياستها نحو التحول الرقمي، لضمان تحقيق الاستفادة العظمي من امكانياتها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية التكنولوجية، والتوسع في إجراءاتها نحو تقليل الكثافة الطلابية خلال الأسبوع الدراسي، وتعزيز التحول التدريجي للطالب.





جامعة سوهاج تقسم الدفعات لاربع مجموعات في الأسبوع:





من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة سوهاج، أن خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، هي تدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين، وتقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة.





وأضاف "عبدالعزيز" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أنه من المتوقع مستقبلا أن تكتفي بتطبيق التعليم الهجين بالجامعات بنسبة 70% إنما هناك بعض المواد تتطلب تواصل مع أستاذ المادة لابد من أن تكون مرئية وتعقد ليوم أو اثنين في الأسبوع.





وأشار إلى أن خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات عن بعد ستستمر في العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته سيكون هناك سبل للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تقسيم الدفعات لمجموعات حيث يتم تقسيم الدفعات لاربع مجموعات في الأسبوع.



