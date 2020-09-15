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فن

مي كساب: الناس بتحب اللي يضحك عليها ويخدعها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:54 م
مي كساب
مي كساب
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة مي كساب رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. 



وكتبت مي كساب عبر حسابها بتويتر "‏للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها  ويكون مش أمين وصادق معاهم أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه يارب صبرنا".


يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة".




مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.
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