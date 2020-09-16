ليلة حزينة في مسندم العُمانية.. وفاة أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا

خيّم الحزن على أرجاء ولاية خصب بمحافظة مسندم العمانية الواقعة بأقصى الشمال في الشاطئ العُماني، تلك المدينة التى أبت أن تستسلم للفيروس اللعين بعدما صمدت طويلا أمام كورونا دون تسجيل اي حالات وفيات حتى باغتها الموت مساء أمس؛ لتتحول ليتحول نهارها إلى ليل دامس .

وسجلت المحافظة التى لا يتجاوز عدد سكانها نحو عدد سكان المحافظة (31,425) نسمة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعقد الماضي، أول حالة وفاة مصابة بمرض فيروس كورونا كوفيد -19، وتسجيل حالتين شفاء في ولايتي بخاء ودبا التابعة لنفس المحافظة.

فى المقابل نعت وزارة الصحة العمانية الممرضة بلسي توماس (هندية الجنسية) التي وافتها المنية أمس بالعناية المركزة بالمستشفى السلطاني بعد إصابتها بفيروس كورونا ‫(كوفيد١٩).

وذكرت الوزارة أنها تعد أولى الوفيات الناتجة عن مرض كورونا بين العاملين الصحيين في السلطنة .

وأشارت الوزارة إلى أن المذكورة كانت مثالا للعمل الجاد والمخلص طوال مسيرتها العملية ونموذجا يحتذى به .

وتقدمت الوزارة، وعلى رأسها وزير الصحة، إلى أسرة الفقيدة، بخالص التعازي والمواساة، سائلة الله- سبحانه وتعالى- أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

كما نوهت الوزارة إلى أن المتوفاة هي أول حالة في مؤسسات وزارة الصحة، وقد سبقتها حالة وفاة أخرى لطبيب في إحدى مؤسسات القطاع الصحي الخاص