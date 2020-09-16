الوطنية للانتخابات: 10.22% نسبة المشاركة فى الإعادة لـ الشيوخ

أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، عن نتيجة التصويت فى كل المحافظات التى تجرى فيها إنتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى محافظات الإعادة 20 مليونا و217 ألفا و880 ناخبا.









وأضاف "إبراهيم"، خلا المؤتمر الصحفي اليوم، أن عدد الناخبين الحاضرين 2 مليون و884 ألفا و757، بنسبة مشاركة 10.22%، موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و551 ألفا و704 اصوات، بنسبة 84.09%.





وتابع أن عدد الأصوات الباطلة 433 ألفا و53 صوتا، بنسبة 15.01%، وتم إعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردى.



