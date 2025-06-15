ظاهرة جوية مؤثرة.. والأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 3:2 أمتار فوق سطح البحر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 46 32

الرياض 46 31

المنامة 40 33

أبوظبى 41 29

الدوحة 45 33

الكويت 51 33

دمشق 36 17

بيروت 28 24

عمان 32 19

القدس 29 17

غزة 27 23

بغداد 46 27

مسقط 40 35

صنعاء 32 15

الخرطوم 44 30

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 21

الرباط 27 18

نواكشوط 32 22