بعد إعلان الفائزين فى "إعادة انتخابات الشيوخ"| لاشين إبراهيم: أدرناها بضمير القاضي ونزاهته في الحكم.. واتخذنا جميع الإجراءات لخروجها بصورة مشرفة

أعنلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت بين 52 مرشحًا لشغل 26 مقعدًا بنظام الفردي.





وقال لاشين إبراهيم، أن عدد المواطنين المقيدين في دوائر الـ 14 محافظة، 28 مليونًا و217 ألفًا و880 ناخبًا، شارك منهم 2 مليون و884 الفًا و757 ناخبًا بنسبة مشاركة 10.22%، وبلغت الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 الفًا و704 صوتًا بنسبة 84.09% والباطلة 433 الفًا و53 صوتًا بنسبة 15.01%.





وأعلن رئيس الوطنية للانتخابات، فوز أبو سريع إمام عفيفي في القليوبية، وكل من هشام أحمد على ومحمود فريد محمود شرارة في المنوفية، وأشرف ممدوح شعبان وعلى محمد على العجوانى في كفر الشيخ، وعمرو إبراهيم القماطي في الجيزة، ونبيل حميدة ثروت في بني سويف، ومحمد عبد المنعم قرشى وعادل محمد حجازى أحمد ومصطفي محمود إبراهيم في أسيوط، ومجدى أحمد محمد خراجة ومحمود عبد الرحيم أبو سديرة ومصطفى قدرى الشريف وأحمد فوزى أحمد وعبد الحكيم حسانى في سوهاج، ومحمد كمال موسى وأبو النجا محمود عثمان وعبد الفتاح حسن دنقل في قنا، ومحمد عبد العليم حسين محمد ومحمد عطالله في الأقصر، ومجدى الدين حسيبوا ومحمد الأنور سليمان في أسوان، وأحمد عبد الشافى محمد في دمياط، وعاطف محمد حسنين في بورسعيد، ورمضان أمام على غنيم في الإسماعيلية، ورزق عبد الحميد علوانى في مطروح.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى التحديات التي صاحبت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، من انتشار فيروس كورونا واستحداث الأساليب والإجراءات التي تستهدف المعايير الوقائية والاحترازية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة وإعلان فتح باب الترشح وفحص الطلبات وإعلان القائمة النهايئية، لتدار الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، من خلال جولتين الأولي والثانية خارج مصر وداخلها.





وثمن لاشين إبراهيم، مجهودات مختلف أجهزة الدولة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، ومنها وزارة العدل والصحة والاتصالات والتنمية المحلية والتربية والتعليم والشرطة والقوات المسلحة، والقضاء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.





وأضاف أنه بنتهاء إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ تولد الغرفة الثانية للبرلمان وتكتمل به المؤسسات الدستورية للدولة المصرية، وما كان ذلك إلا باتحاد إرادة المصريين، وقال: «هنيئًا لكم شعب مصر مجلسكم ونبارك لأعضاء مجلس الشيوخ ثقة شعب مصر بهم، وهي ذات قدر كما تعلمون عظيم.