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محمد حشاد: شخصان فقط المرشحان على مقعد نقيب القراء خلفا للطبلاوي.. و30 لمجلس الإدارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إن المرشحين على أعضاء مجلس اثنين فقط الشيخ حلمي الجمل والشيخ محمد حشاد، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة 20 عضوًا، والمرشح عليه حوالي 30 قارئا. 

وأوضح حشاد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تسلمنا النقابة ولم يكن لها مقر دائم وأصبح لها مقرا في السيدة زينب وتم زيادة المعاشات مرتين وأصبح 400 جنيه في الـ 6 شهور وفي الخطة الجديدة سنضاعف الزيادة خاصة وأن هناك مايكفي للزيادة، لافتا إلى أن موارد النقابة من الاشتراكات والتبرعات من أهل الخير.



قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين، مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.



وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن القريم بجمهورية مصر العربية، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- قرر فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة بدءا من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29 اغسطس الجاري.

أضاف الساعاتى: أن مجلس الإدارة قد وافق بالاجماع فى جلسة السبت الموافق 18 يوليو  الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لإختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر  وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.

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