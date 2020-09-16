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تعليم

شدد على الانضباط.. وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الالكترونية لمدارس «ستيم».. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:59 م
وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية
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أحمد على

تفقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الامتحانات الالكترونية لمدارس المتفوقين STEM والتي تعقد بمركز التطوير التكنولوجي، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات.


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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأشار وكيل التعليم بالغربية إلي عدم وجود أي مشكلات تقنية أو فنية أثناء سير الامتحان .


كما شارك ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اللقاء السنوى لموجهى التربية الدينية المسيحية بالإدارات العشر بالمديرية، والمقام بمسرح مدرسة السلام الخاصة للغات .


وحضر اللقاء عبد الله حنا، خبير المادة بالوزارة، وإيهاب أنور، موجه عام المادة، وهناء رشدى، مديرة إدارة المدرسة، وذلك لدراسة ومناقشة كل مايتعلق بالمادة من مستجدات، وطريقة التعامل مع مادة القيم وقبول الآخر، المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وخلال اللقاء، ألقى وكيل الوزارة كلمة ترحيب الحضور، وتناول خلال كلمته كافة المستجدات التي تتعلق باستحداث مادة القيم وقبول الآخر، والتي تم إضافتها مؤخرًا للمرحلة الابتدائية بجميع مدارس الجمهورية.

شدد على الانضباط.. وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الالكترونية لمدارس «ستيم».. صور
شدد على الانضباط.. وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الالكترونية لمدارس «ستيم».. صور
شدد على الانضباط.. وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الالكترونية لمدارس «ستيم».. صور
شدد على الانضباط.. وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الالكترونية لمدارس «ستيم».. صور
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