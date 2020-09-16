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فن

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:17 م
فاتن الحلو
فاتن الحلو
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أحمد إبراهيم
حرصت الوزيرة الفنانة د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الاطمئنان على صحة سيدة السيرك الفنانة فاتن الحلو فور علمها بأزمتها المرضية تليفونيا متمنية لها الصحة والعافية فيما اعربت الحلو عن جزيل شكرها للوزيرة التى دائما تحرص على متابعتها في ازمتها المرضية ليس الآن فقط بل في كل كبوة مرضية مرت بها.

واكدت أصغر مروضات الوحوش المفترسة الفنانة دهب ابراهيم الحلو قائلة د إيناس دائمة السؤال على والدتى في أزماتها المرضية لذا أتقدم لها بكل الشكر والمودة لشخصها الكريم لان محادثتها مع والدتى ساهمت في رفع حالتها المعنوية بهذه المكالمة كذلك حرص كلا من الفنان والنجم إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية ومدير المسرح القومى والفنان د عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية بالسؤال تليفونيا والاطمئنان على صحة ماما والقناة الجميلة نهال عنبر التى تتواصل معنا ليل نهار لتقديم المساعدة الطبية بكل صورها وكأننا فرد من أفراد أسرتها وهذا ليس بجديد عيها فهى دائما سباقة في تقديم الخير لكل فنان يتعرض لازمة صحية دون ضجيج.

وأضافت: كذلك لا ننسى جهود د أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية والفنان منير َمكرم على جهودهم معنا كما حرص أيضا كعادته الاب بطرس دانيال على التواصل معنا للوقوف على حالة والدتى وأضافت دهب الحلو ارجو من محبين ماما وجمهوره من الدعاء لها بالشفاء التام ومن جهة أخرى أكدت دهب الحلو استمرار عروض السيرك المصرى الاوربى بنادى الشمس الرياضى يومى الخميس والجمعة في موعدها والسير مستمر في تقديم عروضه التى تميز بها عن باقى السيرات. 

وتابعت: سأشارك في العرض الذى يستمر لساعتين بفقرة الوحوش المفترسة فقد تربيت على أن الفنان لابد أن يسعد جمهوره مهما ألم به وان نفصل ما بين حياتنا الخاصة واسعاد الجمهور وسأستمربتقديم عروض السيرك الا ان يمن الله بالشفاء على والدتى سيدة السيرك الاولى فاتن الحلو يذكر أن عروض السيرك المصرى الاوربى يقدم فقرات اليومية المحبوبة لجمهوره على مدار الساعتين بمقر السيرك المصرى الاوربى الوحيد في القاهرة بنادى الشمس الرياضى بادارة كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة دهب ابراهيم الحلو والمشرف العام على السيرات كاميليا إبراهيم الحلو.
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