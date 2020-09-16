مصرع سيدة و3 أطفال غرقا في انقلاب سيارة فى ترعة بأسيوط.. أسماء

لقي ٤ أشخاص مصرعهم اثر إنقلاب سيارة ملاكي بترعة مياه بمركز البداري في أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من ادارة النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالي بقرية العقال القبلي بمركز البداري بانقلاب سيارة ملاكي 6582 ه‍ ن س بالترعة بمدخل العقال القبلي.

انتقل قوات الإنقاذ السريع وتبين من الفحص مصرع كل من ايمان عبدالله فاروق ٢٨ سنة و ريهام محمود فوزي ٧ سنوات و راندا محمود فوزي ٥ سنوات و كرما محمود فوزي ٣ سنوات.



