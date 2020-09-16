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تعليم

طلاب جامعة عين شمس يشاركون السيسي افتتاح عدد من المنشآت التعليمية عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:48 م
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
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حسام الفقي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وفد من طلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد ا.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس ، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس زيارة وفد طلاب الجامعه 

وجاءت الزيارة في إطار  توجيهات  رئيس الجمهورية  للارتقاء بمستوى الوعي رفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات ومشاهده المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية 

حيث افتتح  الرئيس السيسي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، كما افتتح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للجامعات الدولية في العاصمة.

وكان ذلك بحضورتادكنور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية للتعليم العالي.
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