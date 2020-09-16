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برلمان

أوقفت أطماعه.. برلماني: اتفاقيات مصر مع اليونان أربكت حسابات أردوغان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:53 م
النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل
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أحمد أيمن
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بالاتفاقيات التي عقدتها مصر مؤخرا، مع اليونان بخصوص الحدود البحرية بين الدولتين وأماكن الثروات لكل من القاهرة وأثينا، قائلا إن هذه الاتفاقيات أصابت أردوغان وحكومته بالارتباك الشديد وأوقفت أطماعه في المتوسط وقطعت يده عن أن يمدها تجاه حقوق الغير.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن رفض أنقرة لهذه الاتفاقيات ومهاجمتها يعود الى معرفتها التامة انها كانت ضربة في الرأس أعاقت حركة سفن اردوغان في المتوسط، مطالبا نظام أردوغان بالتعقل، ولجم تحركات سفنه شرق المتوسط ومراعاة حقوق الغير.

وشدد  خليل على أن انصياع أردوغان مؤخرا لتهديدات الرئيس الفرنسي ماكرون، وسحب سفن التنقيب من امام سواحل اليونان يؤكد ارتعاد فرائصه وخوفه الشديد من عقوبات أوروبية قد تفتك بما تبقى من اقتصاده، خاصة بعد ترنح الليرة التركية إلى حد غير طبيعي خلال الشهور الماضية.


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