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فن

بعد أيام من حفل زفافه.. حمو بيكا يهاجم مصطفى الشاعر بسبب دعوى قضائية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد إبراهيم
هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنان مصطفى الشاعر الذي رفع دعوى قضائية ضده؛ بسبب عدم حصوله على حقوقه المادية عقب النجاحات التي حققها "بيكا" فى الفترة الماضية. 

وقال حمو بيكا، مستعينا بأحد فريقه الفني في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "مصطفى الشاعر أثار حالة من الجدل بدون داعى خاصة أنه حصل على كل حقوقه وليس هناك ما يثبت أنه لم يحصل على حقوقه المادية". 

وأضاف حمو بيكا "مصطفى الشاعر يطمع فى الحصول على مزيد من المال وهو امر غير منطقى وليس من حقه وكل الاغانى التى تم تنفيذها معه قمت بتسجيل تنازلاتها فى الرقابة على المصنفات الفنية وهناك اوراق بتوقيعه تثبت تنازله عن الأغانى". 

ومن ناحية أخرى، استعرض حمو بيكا فى الفيديو المكتب الجديد الذى من المقرر، أن يفتتحه يوم الجمعة المقبل مع فريقه وأطلق على المكتب الجديد اسم شركة vip للانتاج الفنى.

وتحدث حمو بيكا عن زواجه، مؤكدا أن كل من يلوم عليه ويعاتبه بسبب عدم دعوته لحفل الزفاف، مؤكدا أنها أمور خارجة عن إرادته ولا يقصدها أو يتعمدها.  
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