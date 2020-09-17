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محافظات

وسط إجراءات احترازية .. 128 مرشحًا لانتخابات النواب في اليوم الأول بالإسكندرية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:17 م
128 مرشحًا لانتخابات
128 مرشحًا لانتخابات النواب في اليوم الأول بالاسكندرية
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أحمد بسيوني

تقدم اليوم الخميس 128 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ولم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الأن.


وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على  الانتخابات إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وتابع المشد عملية تقديم الأوراق مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحكمة حفاظا على صحتهم وحماية لهم.


وخصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.


وقال أبوالعباس فرحات، المرشح بدائرة المنتزه، إن المحكمة اتخذت كافة التدابير من التباعد الاجتماعي والتعقيم اللازم، وقامت المحكمة الموقرة بمساعدتنا اثناء الترشح، وتقديم الأوراق تم بسرعة وبدون أي مشاكل.

 

وأشار أبوالعباس إلى أنه سيبدأ حملته الانتخابية فور إعلان التوقيتات الخاصة بالحملات، مضيفًا أن حملته جاهزة لبدء الدعاية على الفور.


ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر في الإسكندرية في المرحلة الأولى.

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