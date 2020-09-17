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أخبار البلد

تعرف على جلسة ختام البورصة هذا الأسبوع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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تباينت مؤشرات البورصة اليوم بجلسة اليوم الخميس جلسة نهاية  الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 617.088 مليار جنيه ، لتربح 263 مليون جنيه ، بدعم من مشتريات محلية وعربية. 


وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد: في جلسة نهاية الاسبوع حدث تباين في المؤشرات ولكن المؤشر الرئيسي للبورصة لم يحدث به تغيرات حيث بدأ علي 11050نقطة لينتهي عند 11070نقطة. 


وأوضحت رمسيس ان المؤشر الـ30 يسير في القناة السعرية اعلاها 11200نقطة وأدناها 10750نقطة ويبدأ في جني الارباح عند نقطة 11200.


وأضافت أن المؤشرات الفرعية اجود من المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث ارتفعت خلال الاسبوع بنسبة 4٪ وفي جلسة اليوم جلسة نهاية الاسبوع ارتفعت بنسبة  001.٪ . 


وأشارت رمسيس إلى أن المتعاملين الأـفراد والعرب والمصريين يميلون نحو الشراء والمتعاملين الاجانب والمؤسسات نحو البيع وهو  ما يفسر التباين في المؤشر الـ 30.
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