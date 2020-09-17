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الأمومة والطفولة: قضية أحمد حسن وزينب مع طفلتهما إتجار بالبشر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:44 م
احمد وزينب
احمد وزينب
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عادل نصار
قالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، إن التوجه العام لمجلس الأمومة والطفولة، يهدف لحماية الأطفال، وما حدث من اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، أنهما كررا أخطاءهما، والعام الماضي كان هناك تنبيه، ولكنه لم يخرج من المجلس القومى للأمومة والطفولة، ولكن من جهات نقوم بإبلاغها، وبالتالى حدث إستغلال لطفلتهما، وهذه الواقعة الثانية من نوعها.


وأضافت خلال برنامج المصرى أفندى، مع الإعلامى أحمد سالم، قائلة: :"التنبيه الأول كان شفويا، ولكن لم يستجيبوا، ففى أوروبا، والولايات المتحدة، تؤخذ إجراءات قانونية ضد الأهل.


وتابعت السنباطى، أن أصل الموضوع الاستغلال التجارى للطفلة، لأنه يعد من جوانب الإتجار بالبشر، وهى التهمة الرئيسية، وهذا لا يسيء لهذه الطفلة فقط، ولكن يبثون سموم فى وجدان متابعين آخرين، فكل الاحترام لقرار القضاء، ولكن عليهما أن يكونا سويين حتى يخرج الأطفال أسوياء.


وأردفت، هناك الكثير من القضايا التى تعرض علينا أن الجيران يبلغون المجلس بوجود حالات ضرب من أولياء أمور ضد أطفالهم.

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