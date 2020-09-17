شاهد| تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

علق الإعلامي معتز الدمرداش ، على تحرير وعودة 6 مصريين بعد اختطافهم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الخاطفين طلبوا ما يصل لـ 330 ألف جنيه مصري عن كل عامل، مضيفًا:" ما تقوم به الدولة شيء إيجابي، والمعلومات التي لدي تقول إن المحررين المصريين في طريقهم للفيوم".









وعرض الدمرداش ، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، عددا من المشاهد لعودة المصريين المحررين ولقائهم بمحافظ مطروح، مشيرًا إلى أنه أنه فى إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.





وبعد عودتهم إلى أرض الوطن، كان فى استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى أكد لهم أن مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم.





وتعود أحداث الواقعة لاحتجاز عناصر إجرامية تتاجر فى البشر، 6 عمال تشييد وبناء مصريين بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، لكن الجهود المصرية نجحت فى تحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.



