AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:05 م
معتز الدمرداش
معتز الدمرداش
Advertisements
عادل نصار
علق الإعلامي معتز الدمرداش، على تحرير وعودة 6 مصريين بعد اختطافهم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الخاطفين طلبوا ما يصل لـ 330 ألف جنيه مصري عن كل عامل، مضيفًا:" ما تقوم به الدولة شيء إيجابي، والمعلومات التي لدي تقول إن المحررين المصريين في طريقهم للفيوم".


وعرض الدمرداش، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، عددا من المشاهد لعودة المصريين المحررين ولقائهم بمحافظ مطروح، مشيرًا إلى أنه أنه فى إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.

وبعد عودتهم إلى أرض الوطن، كان فى استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى أكد لهم أن مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم.

وتعود أحداث الواقعة لاحتجاز عناصر إجرامية تتاجر فى البشر، 6 عمال تشييد وبناء مصريين بمنطقة بنى وليد  جنوب غرب ليبيا وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، لكن الجهود المصرية نجحت فى تحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

حاملين علم مصر.. عودة 6 مصريين اختطفوا في ليبيا.. شاهد

بأمر من الرئيس السيسي.. تفاصيل الإفراج عن المصريين الـ 6 المختطفين بليبيا

خلال استقبال المحررين في ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسي لا يترك أبناءه في أي مكان

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

بعد نجاح المخابرات العامة فى تحريرهم.. 4 مفاجآت من محافظ مطروح للمصريين العائدين من ليبيا

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أحمد حسن وزينب من ملايين يوتيوب إلى السجن

ضبط نص طن حواوشي فاسد في محل شهير بدمياط

شاهد| تعليق معتز الدمرداش على تحرير المخابرات 6 عمال مصريين من ليبيا

عمرو السولية لـ كهربا: على العهد يا أخويا

سائق ليبي سلمنا للمليشيات.. العائدون من ليبيا يروون تفاصيل اختطافهم

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق السفر في زمن كورونا.. افتتاح مقهى على متن طائرة خارج الخدمة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد