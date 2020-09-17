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الزراعة: اهتمام كبير بتدريب المزارعين على النظم الحديثة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:32 م
الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خطة الوزارة للارتقاء بمستوى المزارعين لتعظيم الإنتاجية للمحاصيل المختلفة.


وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الوزارة بتدريب المزارعين على النظم الزراعية الحديثة تساعدهم على تعظيم الإنتاجية للمحاصيل المختلفة ومن بينها التين والزيتون.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "أكساد" واحدة من أهم المنظمات الدولية التي تتعاون معنا لتطوير الزراعة بالمناطق الكاحلة.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تضع ملف المياه على رأس أولوياتها، وكيفية الاستغلال الأمثل للمياه والتوسع الأفقي والرأسي بالرقعة الزراعية، بما يحسن من كفاءة استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة القصوى من جودة الأرض والمياه.

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