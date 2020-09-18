إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

وكانت اخر الخدمات التى قدمتها وزارة الداخلية للمواطنين هى عدة خدمات اليكترونية جديدة للمواطنين المترددين على وحدات المرور المختلفة وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير ولاسيما الخدمات التى تقدمها وحدات المرور ، وفى ضوء تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتلقى الخدمات المرورية المتنوعة وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة فى أحد محاورها إلى تيسير الإجراءات وتحقيق مفهوم جودة الخدمات الأمنية .





حيث قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الإنتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات حيث تشمل المرحلة الأولى عدة خدمات وهى:





- تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).

- إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .

- إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة قيادة مركبة.

-خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة .





يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية ، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى : (www.moi.gov.eg) ، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر بإستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:-





إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .





سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.





الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .





إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .





وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى إختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور ، بما يعزز الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين .





فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.