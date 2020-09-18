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فن

بعد ظهوره مع منى الشاذلي .. الجمهور يبحث عن أحمد العوضي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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آيه عاطف
تصدر الفنان أحمد العوضي، تريد "تويتر" وذلك بعد ظهوره كضيف فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي.

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي على الهواء بسؤال، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".

وقرأ الفنان أحمد العوضي، السؤال، وجاء كالتالي: «قول بصراحة إيه أكتر حاجة بتحبها فيا واكتر حاجة مش بتحبها فيا واكتر حاجة بتضايقك مني؟".

ورد أحمد العوضي: "اكتر حاجة بحبها في ياسمين إنها حنونة وطيبة وجدعة وواقفة في ظهري ومفيش حاجة مش بحبها فيكي .. واكتر حاجة بتضايقني من ياسمين الاستمرار في أي خناقة  لفترة طويلة".
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