بعد ظهوره مع منى الشاذلي .. الجمهور يبحث عن أحمد العوضي

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي على الهواء بسؤال، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".





وقرأ الفنان أحمد العوضي، السؤال، وجاء كالتالي: «قول بصراحة إيه أكتر حاجة بتحبها فيا واكتر حاجة مش بتحبها فيا واكتر حاجة بتضايقك مني؟".



