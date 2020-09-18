أحمد فلوكس يوجه رسالة مطولة إلى جمهوره.. شاهد

وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الإنستجرام".







قال أحمد فلوكس، :" كلّ إنسان لديهِ جوانِب إيجابية وأخرى سلبية، مهما كان جميلًا ورائعًا في نظرك، لديهِ جانب سلبي أيضًا،

لا يُوجد إنسان كامل! سيُخطئ هو وهي وذاك وأنا وأنتَ، جميعنا نرتكب الأخطاء، وصِفة الكَمَال لله وحدهُ دائمًا، فمَن يبحث عن إنسان كامل سيطول بحثُه وفي النهاية لن يصِل".





وتابع قائلًا :"نحنُ نُكمل بعضنا بعضًا، أنا أُخطئ وأنتَ تُصيب وهي توجّه، هكذا سنعيش، هكذا سنمضي، وهكذا سنكون أفضل.. لا بأس أن تنصح ولكن برِفق، لأنّ النُصح ليس أن تكون قاسيًا، مَن أخطأ يستحقّ فُرصة أخرى ليحاول، ليتغيّر، جميعنا نستحق فرصة، لنحاول ونحاول ونحاول، لأنّنا بشر، ولأنّ صِفة المثاليّة غير موجودة".





بينما إختتم حديثه :"جميعنا متشابهون وسنبقى متشابهون، لذا فإن رأيتَ من أحدهم عيبًا، فكُن له ناصحًا، لا تكُن ناقِدًا وجارِحًا، لأنّ كلّ إنسان لديه قلب، والكلمات قد تؤرق مضجعًا، وتُعكّر مزاجًا، وتُبدِّلُ حالًا، وتُريق دمعًا، وتُوحِشُ أنسًا، وتُميتُ شعورًا، وتُورث ضغينةً، وتُفزع سكينةً، وتأتي بما قد لا تقدر حوادث الأيام وخطوب الزمان على المجيء بمثله!".



