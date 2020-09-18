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رياضة

بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠.. خبراء عن تحويل الأندية إلى شركات: يخدم صناعة الرياضة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:06 م
نسر الأهلي
نسر الأهلي
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يسري غازي
أطلق مجلس إدارة النادي الأهلي برءاسة محمود الخطيب تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية  تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

خبراء الرياضة أكدوا على ضرورة تحويل أندية الدورى الممتاز الى شركات استثمارية باعتبار أن كرة القدم صناعة.

فى البداية كشف اسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق عن رؤيته بشإن امكانية تحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي ٢٠٥٠. 

قال أسامة خليل: طالما هناك فكره احتراف فمن الضرورى أن يتبعها إنشاء شركات استثمارية لكرة القدم على يتم بعدها تكوين رابطة اندية المحترفين ويتبعها نقابه للاعبين.

أضاف : اتحاد الكرة دوره فى تلك المرحلة تنظيم المسابقات المحلية  أما بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة دورها المنوط به يتمثل فى مراقبة ميزانيات الانديه التي من حقها تسويق مبارياتها

من جانبه أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود انه آن الأوان أن تتحول الأندية إلى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة وقال : الأمر هام جدا والوقت مناسب جدا لتحويل الأندية الى شركات استثمارية لكون كرة القدم أصبحت الآن صناعة.
اكمل مدرب الحدود السابق: يساعد على نهضة الفرق وزيادة الموارد المالية من شراء اللاعبين دون الاعتماد عل  الدولة لان الأخيرة لديها اجندة تقوم بتنفيذها للنهوض بكافة المجالات.

تابع : الأندية عندما تتحول إلى شركات استثمارية تستطيع زيادة مواردها المالية وتخفف من العبء على الدولة وتساهم فى سد احتياجات الأندية من معسكرات تدريبية وشراء اللاعبين وغيرها.

شدد على أنه لابد من وجود تسهيلات امام الأندية من أجل تحويلها إلى شركات استثمارية مشددا على وجوبية تقديم دعم من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لأن تلك الفكرة تساهم فى توفير الكثير من الأموال على وزارة الشباب والرياضة والدولة.

فيما علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي على إمكانية تحول الأندية المصرية الى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي 2050.

قال الدكتور محمد فضل الله : انا أول من تحدث عن هذا الموضوع فى كتابى الرياضة 2050 وأن الأندية يجب أن تؤسس شركات مساهمة فى كافة القطاعات الرياضية سواء كانت قطاعات تتعلق بكرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى.

أضاف: هذا التحول المؤسسى فى ادارة الرياضة نهج عالمى فى كافة الدول المتقدمة رياضيا ولا توجد دول متقدمة رياضيا تنفق على المؤسسات الرياضية المحترفة ويجب على تلك المؤسسات أن تعتمد على مقوماتها الاقتصادية وأن تضع من الافكار والمشروعات التجارية التى تحقق تدفقات مالية كبيرة.

شدد الدكتور محمد فضل الله على أنه كان بفضل الله أول من طرح هذا الأمر من خلال المقالات والكتاب الذى أصدره تحت عنوان الرياضة 2050 والذى تحدث فيه عن الأفكار الحديثة فى إدارة المؤسسات الرياضية.
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