التعليم العالي في اسبوع.. 50 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021.. عبد الغفار يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي.. ويناقش عودة النشاط للجامعات





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020 وتسجيل 80 الف طالب بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات.





وتقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت:





https://tansik.egypt.gov.eg/application/

خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020، بحد أدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.













كما أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 50 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.









وعقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وبحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، د.هشام الجيوشى السكرتير العام للاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة النشاط الرياضى للجامعات تدريجيا تزامنا مع عودة الدراسة بالعام الدراسى الجديد المقرر بدءه فى 17 من أكتوبر القادم.





أكد الوزير، تجهيز خطة لتنفيذ النشاط الرياضى فى العام الدراسى الجديد تراعى الظرف الراهن من انتشار خطر جائحة كورونا وذلك باتباع اجراءات احترازية وعمل تجهيزات لتنظيم الأنشطة الرياضية الطلابية مع مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة والترتيب للتجهيزات التنظيمية والطبية اللازمة لضمان سلامة الطلاب.





وشدد الوزير على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بإشراك الشباب الجامعى فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للمحافظة على اللياقة البدنية لشباب الجامعات ودعم الأنشطة التى ترفع مستواهم البدنى والصحى، وصقل المواهب الرياضية لديهم، وتساهم فى بناء شخصيتهم، كذلك معالجة الآثار السيئة التى سببتها فترة الحظر المنزلى السابقة.





وناقش د. عبد الغفار مع أعضاء المجلس كيفية التحضير لتنفيذ أنشطة رياضية آمنة، مع الاستمرار فى خطة تنفيذ أنشطة رياضية أونلاين التى اتبعتها الوزارة فى العام الدراسى الماضى









استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء اليوم الاثنين السيد/ أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة؛ لبحث علاقات التعاون العلمى والبحثى بين مصر والسعودية، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجههم، مضيفا أن هناك تواصل دائم مع البعثة التعليمية المصرية بالسعودية لمتابعة الطلاب المصريين هناك.





وأشار الوزير إلى بدء الدراسة هذا العام فى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بجامعة الملك سلمان لمساهمتها فى توطيد العلاقات بين الجانبين.





استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، السيد دوني داربي الرئيس الجديد للجامعة الفرنسية بمصر.

في البداية، رحب د. خالد عبدالغفار برئيس الجامعة الفرنسية وقدم له التهنئة لتوليه هذا المنصب مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم كافة سبل التعاون والمساعدة، مما يدعم عمق العلاقات التعليمية والبحثية بين مصر وفرنسا.





وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين للبدء في الإنشاء والتوسع في مباني الجامعة الفرنسية بمصر بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه مصري للمعدات والأجهزة اللازمة للجامعة، بالإضافة إلى ما يقرب من المليار جنيه تكلفة الإنشاءات والمباني.





كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعة الفرنسية تعد جزءً من منظومة التعليم المتميز، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، ومشيرا إلى أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة الفرنسية والسفارة الفرنسية بمصر.

كما أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء أن 80 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.





وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.