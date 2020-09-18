70 دقيقة.. أسوان يحافظ على تقدمه وسط محاولات هجومية من الزمالك

حافظ فريق علي تقدمه أمام الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 70 دقيقة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.





بدأت المباراة هجومية وأضاع لاعبو أسوان فرصة تقدم مبكر بعد ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة جزاء الزمالك وتسديدة من احد لاعبي أسوان لكن جنش يتصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه من تلقي هدف مبكر في الدقيقة الأولى .





ومرت الدقائق الـ10 الأولى بدون محاولات خطيرة لأي من الفريقين بعد أن ظهر الزمالك وأسوان بحذر شديد تجنبًا لاستقبال هدف مبكر يقلب موازين اللقاء في بدايته.





وشهدت الدقيقة 13 أول هجمة للزمالك بعد تسديدة قوية أمام عاشور تصدى لها مسعد عوض حارس أسوان علي مرتين .





ونظم لاعبو أسوان هجمة مرتدة في الدقيقة 14 كادت ان تشكل خطورة على مرمى جنش لكن دفاع الزمالك يتصدى لتسديدة ضعيفة من لاعب أسوان .





وشهدت الدقيقة 20 أول تبديلات اللقاء من نصيب فريق أسوان بدخول احمد عامر بدلا من محمد اسماعيل المصاب .





واعتمد لاعبو أسوان على الدفاع المنظم مع اللعب على الكرات الطويلة خلف دفاعات الزمالك من أجل الوصول إلى مرمى جنش .





وشهدت الدقيقة 29 هجمة أخرى لفريق أسوان بعدما استغل كريم الطيب تمريرة خاطئة من محمود علاء ويسددها يتصدى لها جنش بسهولة لتضيع فرصة كادت أن تكون فرصة هدف لأسوان .





ونظم لاعبو الزمالك هجمة مرتدة فى الدقيقة 34 كادت ان تشكل خطورة على مرمى اسوان ولكنها لم تكتمل بعد قطع الكرة قبل أن تصل لمصطفى محمد .





واضاع مصطفي فتحي فرصة التقدم للزمالك فى الدقيقة 44 بعد تمريرة من مصطفى محمد خلف دفاعات أسوان تصل عند مصطفى فتحي يسددها لكن كرته لم تكن دقيقة وتخرج بعيدة عن مرمى مسعد عوض الى خارج الملعب .





وأحرز إبراهيم جلال الهدف الأول للاسوان في الدقيقة 47 بعد كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك قابلها إبراهيم جلال برأسه ثم سددها قوية لوب من فوق جنش حارس الزمالك إلى داخل الشباك .





وانطلق الشوط الثاني ببداية هجومية من لاعبي الزمالك من أجل إدراك هدف التعادل بعد عرضية من الجانب الأيمن لأحمد عيد يقابلها مصطفى محمد بضربة رأس تصدى لها مسعد عوض ثم يشتتها دفاع اسوان الى خارج الملعب .





وشهدت الدقيقة 55 فرصة احراز الهدف الثاني لأسوان بعد تسديدة قوية من محمد طارق ابو العز من مسافة بعيدة يتصدى لها جنش حارس الزمالك بثبات على مرتين .





واجري احمد كشري المدير الفني لاسوان التبديل الثاني لفريقه بنزول تبديل وميد أكوروي وخروج محمد مرسي فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء .





ورد طارق يحيي المدير الفني للزمالك بإجراء تبديلين دفعة واحدة بنزول عمر السعيد بدلا من حسام أشرف و نزول حازم إمام بدلا من مصطفي محمد فى الدقيقة 57 من اللقاء .





وشهدت الدقيقة61 تسديدة قوية من سولومون منساه لاعب أسوان تخرج على يمين المقص الأعلى لجنش حارس الزمالك وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى لتضيع فرصة هدف .





وردد امام عاشور بتسديدة قوية للزمالك من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة مسعد عوض حارس مرمى اسوان وحولها الي ركلة ركنية فى الدقيقة 63 .





وأضاع لاعبو الزمالك فرصة احراز هدف التعادل فى الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية من أحمد عيد ترتطم بالعارضة وتخرج الى خارج المرمى .





وشهدت الدقيقة 70 اشتباكا بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب انتهت بتدخل الحكم محمود معروف و الصلح بين اللاعبين .



