مرتضى منصور: اللجنة الخماسية السبب فى هزيمة الزمالك أمام أسوان

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري موضحا أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك :" الجمهور لن يتركك في حالة يا جنايني بسبب اصابات اللاعبين، الاهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري وحققه والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا، أرحمنا يا عمرو يا جنايني انت هتتسبب في إصابات لاعبي الزمالك وبيراميدز والاهلي قبل المباريات الأفريقية".





وأضاف منصور قائلا :" أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب 11 لاعب عن الفريق للإصابة، و أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".





وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.





وقال مرتضى منصور :" تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيره والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل لأنه دفع يالناشئين ولابد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".