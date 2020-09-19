مرتضى منصور: اللجنة الخماسية السبب فى هزيمة الزمالك أمام أسوان

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري موضحا أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك :" الجمهور لن يتركك في حالة يا جنايني بسبب اصابات اللاعبين، الاهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري وحققه والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا، أرحمنا يا عمرو يا جنايني انت هتتسبب في إصابات لاعبي الزمالك وبيراميدز والاهلي قبل المباريات الأفريقية".
وأضاف منصور قائلا :" أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب 11 لاعب عن الفريق للإصابة، و أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".
وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.
وقال مرتضى منصور :" تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيره والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل لأنه دفع يالناشئين ولابد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".