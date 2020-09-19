صحيفة إسرائيلية: 750 ألف سائح إماراتي سيزورون تل أبيب هذا العام

ذكرت صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية اليوم، السبت، أن خبراء في الإمارات العربية المتحدة، يتوقعون تنشيط حركة السياحة بين إسرائيل والإمارات وبالعكس، بعد إقامة العلاقات بين البلدين.









وقال الخبراء: "فمن اللحظة التي تبدأ فيها العملية، سيستغرق الأمر ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها".









وتقدر الإمارات عدد السياح منها الذين سيزورون إسرائيل في العام، بحوالي 750 ألفا.









وسيصل معظمهم كجزء من السياحة الدينية، أي زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، كما سيستفيد السكان المسيحيون في الإمارات، من الرحلات الجوية المباشرة، لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس والناصرة في الجليل، وحصة أخرى من السياح، ستكون ضمن سياحة الأعمال.









وبحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية، فإن فندق رأس الخيمة "الفاخر" يوفر نقطة جذب جديدة لقضاء العطلات.







