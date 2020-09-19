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محافظات

الجيزة تعلن بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  انتهت من أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة.


وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجار فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.


وكانت الشركة أعلنت فى بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق "هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية"، اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020.


وأوضحت أن هذا القطع يأتي لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
الجيزة تعلن بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة
الجيزة تعلن بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة
الجيزة تعلن بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة
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