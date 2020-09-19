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برلمان

مشيدا بتحرير المختطفين من ليبيا.. برلماني: المصريون بالخارج "خط أحمر"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:52 م
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية وفى مقدمتها جهاز المخابرات العامة برئاسة الوزير عباس كامل بعد نجاحهم في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله ان المصريين بالخارج اصبحوا " خط أحمر " فى عهد الرئيس السيسى وان اى مساس بكرامة اى مصر بالخارج غير مسموح بها على وجه الإطلاق وتحت اى مسمى موجها تحية قلبية للسفيرة المقاتلة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت للمصريين بالداخل والخارج وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية انها نجحت بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس السيسى فى حماية جميع المصريين بمختلف دول العالم وتدخلها السريع والعاجل فى التصدى خلال سويعات قليلة لحل اى ازمة يتعرض لها اى مصرى باى دولة فى العالم.

كما وجه النائب أمين مسعود التحية لجميع الوزراء والمسئولين على تعاونهم الحقيقى والتنسيق والعمل المشترك مع السفيرة نبيلة مكرم فى جميع الملفات والقضايا التى تتعلق بربط المصريين بالخارج بالوطن ومساهمتهم الفعالة والإيجابية فى كل القضايا التى تهم مصر وشعبها مؤكدا ان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هى اول حكومة فى تاريخ مصر تعمل بروح الفريق الواحد وقال النائب أمين مسعود إن تحرك أجهزة الدولة المعنية الحاسم بعد الفيديو المنتشر ساهم في عودة المصريين المختطفين سالمين، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة وقادرة على حماية مواطنيها في أي مكان.

واشاد النائب امين مسعود  التنسيق المصرى الليبيى الذى تم لضبط المليشيا التي اختطفت المصريين، وتمت إحالتهم للتحقيق ودور الجيش الوطني الليبي فى تامين موكب تحركهم حوالي 700 كيلو متر داخل ليبيا حتى منفذ السلوم.
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