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أخبار العالم

إستراتيجي سعودي: السيسي أعاد لمصر هيبتها.. وحلم العرب يتحقق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:05 م
مصر - السعودية
مصر - السعودية
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ميس رضا

قال المحلل الإستراتيجي السعودي حمود الرويس، إن مصر حققت طفرة كبيرة خلال الـ6 سنوات الأخيرة على مستوى كافة القطاعات فحققت إنجازات اقتصادية انعكست بمعدل نمو كبير لم تصل إليه دول أخرى، فضلًا عن الصحة والتعليم ومشروعات بنية تحتية.

وأوضح " الرويس"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن اقتصاد مصر سيكون من أفضل وأقوى الاقتصاديات الناشئة وستحظى بمكانة مرقومة بين اقتصاديات القوى العالمية، واصفًا التحركات التي تتم على قدم وساق بـ "المارد"، الذي يتحقق بين ثلاث قارات، مؤكدًا أن مصر تتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي واقتصادي فضلًا عن القوة العسكرية ، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها من جديد ويحقق حلم العرب بقوة مصر على كافة المستويات.

وأضاف "المحلل الإستراتيجي السعودي"، أن من يسافر  مصر يجد الكثير من المشروعات التى تتحقق على أرضها يوما تلو الآخر، دون توقف ولم تتعطل مسيرتها حتى فى ظل جائحة كورونا، فقد أشادت المؤسسات الدولية الاقتصادية بما تحقق من إنجازات بالأرقام والإحصائيات .   

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