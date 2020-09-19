شاهد.. توجهات لاستخدام الطاقة النظيفة بالعراق لتشغيل محركات السيارات

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية" تقريرا بعنوان، توجهات لاستخدام الطاقة النظيفة لتشغيل محركات السيارات.





ووفقا للتقرير، تسعى الشركة العامة لتعبئة الغاز في العراق إلى الاعتماد على الغاز المسال بدلا من البنزين لتشغيل نحو نصف مليون سيارة فى مختلف المدن العراقية.





ويقول خبراء إن من شأن هذا التغيير توفير ملياري دولار سنويا لخزينة الدولة، حيث أنها تعد تجربة لم يكن يتوقعه أفضل المتفائلين نجاحها فى العراق.





ومنذ إطلاق الشركة العامة لتعبئة الغاز، إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية خطة لإستخدام الغاز الفائق كوقود للسيارات العام الماضى، حيث بلغ عددها أكثر من 10 آلاف سيارة.



