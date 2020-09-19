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أخبار البلد

الوطنية للإعلام: بذلنا جهودًا للحفاظ على حقوق العاملين بجراج ماسبيرو وهناك مفاوضات لتوفير البدائل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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احمد سالم
أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنها بذلت جهودًا كبيرة  للحفاظ على حقوق العاملين فى "جراج ماسبيرو"، الذى يقدم خدماته للعاملين ولضيوف البرامج المختلفة، وذلك من خلال إجراء مفاوضات والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للإبقاء على الجراج، إلا أن ذلك هو مطلب الدولة بأن هناك ضرورة ومصلحه قومية بضم المساحة المقام عليها الجراج ضمن المشروع القومي لتطوير مثلث ماسبيرو، وللحفاظ على التنسيق والشكل الحضاري بهذا المكان.


وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على أن التفاوض جار حول توفير بدائل، خلال العمل بالمشروع، وأيضًا بعد الانتهاء منه بتوافر جراج خاص للعاملين بالوطنية للإعلام.
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