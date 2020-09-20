بيعمل شوشرة .. ناقد رياضي: فايلر قدر يكسب ثقتنا من أول مباراة

قال أبو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي بجريدة الاخبار، إن ادارة النادي الأهلي تتيح لأي مدير فني أو مدرب مناخ مناسب لإخراج كل ما لديه من إبداعات، لافتا إلى أن عدم الاستقرار الإداري في أغلب الأحيان يؤثر على الجهاز الفني "وبيعمله شوشره".





وأوضح أبو الوفا الخطيب ، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالرغم من الاختلاف الكبير الذي حدث في بداية التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني للأهلي، إلا أنه استطاع أن يثبت جدارته وشخصيته القوية في تشكيل اللاعبين، وخروج أفضل ما فيهم في المكان الصحيح لكل منهم.





وأضاف أن فايلر أثبت جدارته في اول مبارياته مع الفريق، مما انعكس بشكل سريع على استقرار اللاعبين، وحقق الفوز 17 مباراة متتالية للاهلي في الدوري.





ولفت إلى أنه يجب على فايلر أن يشرك لاعبين جدد وحراس المرمى، الذي لم يوفق لهم اللعب في المباريات السابقة بالدوري وأن يظهروا ويستغلوا بالشكل الصحيح في الـ 6 مباريات القادمة.



