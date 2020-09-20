وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. تفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021 في تخصصات "اللغة العربية، التربية الدينية، رياض الأطفال، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، أخصائي نفسي واجتماعي".









أما عن الشروط والاحكام للتقديم في هذه الوظائف فتتمثل في: أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.









ومن المقرر أن يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافآة شهرية نظير الجهود غير العادية.









ويتم التقدم للوظائف المتاحة عن طريق إرسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية احداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، ومرفق بها صورة حديثة وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية، وذلك على الإيميل التالي: [email protected]







