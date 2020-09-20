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أخبار العالم

المغرب.. إمام مسجد يغتصب 6 قاصرات في طنجة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:51 م
إمام مسجد يغتصب 6
إمام مسجد يغتصب 6 قاصرات في طنجة
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شيماء مصطفى
اعترف إمام مسجد بالتهم الموجهة إليه باغتصاب 6 فتيات قاصرات بإحدى القرى في مدينة طنجة شمال المغرب.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، كشف المحامي عبد المنعم الرفاعي، أن فقيه الزميج اعترف أمام الوكيل العام باستئنافية طنجة، باغتصاب عدة قاصرات.

وأضاف المحامي، أن المحكمة أوقفت المشتبه به بناء على شكاوى من الضحايا، اللاتي وصل عددهن حتى الآن 6 قاصرات.

وتم إحالة القضية إلى قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، على أن يتم الاستماع للضحايا وأسرهن في 6 أكتوبر المقبل، ومن المحتمل أن يتم مواجهة المتهم بهن.

ويواجه المشتبه به تهم هتك عرض قاصر بالعنف دون سن 18، واستغلال السلطة الدينية.
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