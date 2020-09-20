المغرب.. إمام مسجد يغتصب 6 قاصرات في طنجة

اعترف إمام مسجد بالتهم الموجهة إليه باغتصاب 6 فتيات قاصرات بإحدى القرى في مدينة طنجة شمال المغرب.





وبحسب وسائل إعلام مغربية، كشف المحامي عبد المنعم الرفاعي، أن فقيه الزميج اعترف أمام الوكيل العام باستئنافية طنجة، باغتصاب عدة قاصرات.





وأضاف المحامي، أن المحكمة أوقفت المشتبه به بناء على شكاوى من الضحايا، اللاتي وصل عددهن حتى الآن 6 قاصرات.





وتم إحالة القضية إلى قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، على أن يتم الاستماع للضحايا وأسرهن في 6 أكتوبر المقبل، ومن المحتمل أن يتم مواجهة المتهم بهن.



