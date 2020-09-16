AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة بــ كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:35 م
إصابات كورونا - ارشيفية
إصابات كورونا - ارشيفية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 92.016.


وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء في بيان لها أنه تم أيضا تسجيل 38 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 1.686.


وأفادت الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة المغربية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم بلغ 72.968.


وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.362، من بينها 261 حالة خطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل 1230 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

عداد كورونا يسجل 1227 إصابة جديدة في السعودية

تقترب من 85 ألف حالة.. عمان تكشف عن أعداد إصابات فيروس كورونا

عداد كورونا في السعودية .. 1184 اصابة جديدة و39 وفاة

لأول مرة منذ أبريل الماضي.. السعودية تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

تكلف كثيرا وخرج قبيحًا.. ميلانيا ترامب جميلة شوهها تمثال برونز| شاهد

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور