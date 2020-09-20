بعد إغلاق باب الترشح.. اتحاد الناشرين المصريين يستعد لانتخابات التجديد النصفي

يستعد اتحاد الناشرين المصريين ، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، لعدد من أعضاء مجلس إداراته الذين انتهت مدتهم في مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.





وكانت قد عقدت لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين٬ اجتماعها بمقر الاتحاد برئاسة الدكتور حسام لطفى المستشار القانونى للاتحاد٬ وعضوية ممدوح على٬ والمهندس على عبد المنعم عضوي مجلس إدارة الاتحاد.





وقامت اللجنة بغلق باب الترشيح للانتخابات، فى الموعد المقرر قانونًا والذى كان مفتوحا للترشيح خلال الفترة الماضية حتى 15 سبتمبر، بناء على الدعوة الموجهة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في 26 أغسطس الماضي.





وقد استعرضت اللجنة طلبات الترشيح المقدمة من ثلاثة عشر عضوا، واستبان للجنة أن جميعهم قد استوفوا الشروط المقررة قانونا للترشيح لعضوية مجلس الإدارة، عدا شاهندة الزيات مدير دار الزيات للنشر لعدم مرور سنتين على قيدها بالاتحاد وفقًا للقانون، وعليه فقد أغلقت اللجنة باب الترشيح فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم 15 سبتمبر، وذلك بقبول طلبات ترشيح كل من: أحمد محمد محمد رشـاد٬ رباب فؤاد فرج الشهاوي٬ رضا محمد عوض فــــــــوده٬ عبد الله محمد شلبى٬ عبد المنعم كامل محمد٬ علاء محمد حسن سرحان٬ فادى أمير صبحي جريس٬ لمياء السعيد عبد الســــــلام٬ محمد إبراهيم محمد السقا٬ محمد كامل على شطا٬ محمود خلف الله دردير٬ محمود محمد مدبولي.





وستتم الانتخابات بينهم لاختيار أربعة أعضاء وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 23سبتمبر الجاري، بقاعة اتحاد العمال بشارع الجلاء وإذا لم يكتمل العدد المقرر قانونًا أجل الاجتماع أسبوعًا وسينعقد فى 30 سبتمبر الجاري، بذات التوقيت والمكان.