برلمانى: ثقة الشعب المصرى فى سياسات الرئيس السيسى بلا حدود

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ان الدعوات المشبوهة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج اليوم ضد الدولة المصرية فشنك وهى دعوات مرفوضة من كل المصريين وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.









وقال " زين الدين " فى تصريحات له ان ثقة الشعب المصرى بلا حدود فى سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليا وخارجيا ومسيرة العمل والانتاج والمشروعات القومية العملاقة مستمرة ولن تتوقف مؤكدا ان المصريين لديهم الوعى الكامل بتلك الدعوات مدفوعة الأجر من الخارج والتى تهدف لزعزعة استقرار الوطن ووقف عملية التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والمتمثلة فى حجم المشروعات القومية العملاقة التى تدفع عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل لمئات الالاف من الشباب والعمال.



