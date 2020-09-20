علماء يأملون تمكن الثقوب السوداء العملاقة من كشف أسرار الكون

يأمل العلماء أن تتمكن الثقوب السوداء العملاقة من كشف أسرار الكون بعد التكهن بأن اتساعه قد يصل إلى كتلة 100 مليار شمس - أو أكبر.

ويعتقد العلماء أن اكتشاف مثل هذا الثقب الأسود في الفضاء يمكنهم من إجراء مزيد من الدراسة لفهم كيفية تكوين الكون بشكل أفضل.

ويظن العلماء أن أحد الثقوب السوداء فائقة الحجم يمكن أن يكون مفتاحًا لفهم المادة المظلمة - وهي طاقة غامضة تشكل ما يصل إلى أربعة أخماس المادة في الكون.

و يعتقد أن الثقوب السوداء توجد في مركز معظم المجرات وربما جميعها - مع وجود فريد يسمى القوس A * في مركز مجرتنا درب التبانة.