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رئيس هيئة قناة السويس: عبور 1036 سفينة بعائد 313 مليون دولار في 26 يوما ..فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:52 م
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
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حمزة شعيب
تحدث أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور مواسير تبريد عملاقة بأطوال كبيرة بقناة السويس لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المواسير عددها 12 وقادمة من النرويج ومتجهة إلى بنجلادش، وتستخدم في مشروعات قومية في بنجلادش.

وأكد أن عبور المواسير العملاقة أبرز أهمية قناة السويس الجديدة، والمواسير عبرت منها رغم أن خط سيرها الأساسي كان يجب أن تمر بقناة السويس القديمة لأنها قادمة من الشمال إلى الجنوب، لكن تم عكس اتجاهها لتمر من قناة السويس الجديدة لعدم وجود انحناءات بها تعترض مرور المواسير العملاقة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تكلفة عبور المواسير مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا عالميًا بعبور المواسير العملاقة من هيئة قناة السويس بأمان وفي وقت أسرع.

واختتم رئيس هيئة قناة السويس، تصريحاته قائلا: “تم خلال 26 يوما عبور 1036 سفينة بحمولة 66 مليون طن وعائد 313 مليون دولار.
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