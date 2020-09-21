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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الاستروكس بالمطرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وكان رجال الامن بالقاهرة تمكنوا من ضبط كمية من مخدر الأستروكس بحوزة أحد الأشخاص بالمطرية .


تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم  شرطة المطرية من ضبط ( كمية من مخدر الأستروكس "وزنت 600 جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية ) .

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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