القبض على عاطل يصنع ويروج مخدر الاستروكس بمدينة السلام

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الاستروكس بمدينة السلام.









تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.









وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.









عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه.









وعثر بحوزته على كيلو من مخدر الأستروكس و١٠٠ جرام من الكيتامين المخدر و٣ زجاجات بداخلها مادة الأسيتون وميزان حساس ومبلغ مالى وسلاح أبيض عبارة عن "سكين".









وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.