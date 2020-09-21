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توك شو

أخبار التوك شو..أحمد موسي يكشف حقيقة ما حدث بأطفيح.. وموقف أحمد حسن من اعتزال السوشيال ميديا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وأشاد موسى بتغطية موقع صدى البلد الاخباري، لـ السيولة المرورية في كل محافظات مصر، قائلا:" كل التحية للزملاء في موقع صدى البلد على التغطية المميزة وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير الموقع".


كشفت الفنانة سماح أنور سبب ابتعادها عن التمثيل.

وقالت سماح أنور خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، "أنا مش عارفة ليه مش بشتغل، الموضوع مالوش علاقة بوقت لكن ليه علاقة بمهنة التمثيل نفسها".

تحدث أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور مواسير تبريد عملاقة بأطوال كبيرة من قناة السويس لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة.

كشف ماهر فرغلي،الخبير فى شئون الحركات الإرهابية،أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعى أنها تسعى لتطبيق الدين الأسلامى.

علق الإعلامي أحمد موسى، على دعوات المقاول الهارب محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر، قائلًا "فاسد وخاين وهتيجي تتحاسب".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الجماعة الإرهابية زعمت كذبا وجود تظاهرات في المحلة الكبرى.

عرضت قناة العربية تقريرًا حول إنتهاء قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد أن كانوا على مرمى النيران من رواد السوشيال ميديا ومجلس الأمومة والطفولة.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فشل دعوات النزول للتظاهر في ذكرى 20 سبتمبر التي دعا إليها المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، تعد "صفعة من الشارع المصري إلى جماعة الإخوان وأتباعهم في كل مكان".

علق الإعلامي سيد علي، على اهتمام البعض بجماعة الإخوان الإرهابية و"تفاهتها" على حد وصفه، قائلًا "إحنا بنديهم أكبر من حجمهم، بنديهم اهتمام أكبر من حجمهم كتير جدًا".

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط قنوات الجماعة الإرهابية ومواصلتها سلسلة التضليل لإثارة الفوضى.

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