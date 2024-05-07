الفيفا يعلن إيقاف القيد عن النادي المصري 3 فترات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير علي قرار الفيفا بوقف القيد عن النادي المصري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد شوبير :"فيفا يعلن إيقاف القيد عن النادى المصري لـ 3 فترات انتقالات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق".





أبدى رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، استياء شديدا من الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام طلائعالجيش، التي جرت اليوم بالدوري المصري.

وقال رجب عبد القادر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" للأسف هناكأخطاء تحكيمية كبيرة تشهدها مباريات المصري، لقد تعرضنا للخسارة في الدوري خلال مباريات سابقة بـ فعل فاعل."



واكمل:" للأسف الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارتنا عدد من النقاط بالدوري، ويجب أن تتدخل رابطة الأندية لحلأزمات التحكيم المصرية لأنها تؤثر على مجهود الأندية واللاعبين".

وتابع :" تقنية الفيديو لم تقدم أي إضافة لكرة القدم المصرية ، وسنظل ندعم الفريق بكل قوة ونأمل في التأهل للمشاركةالإفريقية في الموسم المقبل".