توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وشدد غراب على ضرورة تقديم جميع التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام، وتيسير الإجراءات المقدمه للمواطنين بما يخدم الصالح العام.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم، وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، منذ الصباح الباكر توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المراكز التكنولوجية المتواجدة للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تشير إلى أن المراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:

التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة.

سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.

شهادة بيانات العقار /جهة الولاية.

التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار.

التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها.

استقبال طلبات التظلمات.

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