عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس يشارك في فعاليات المؤتمر الدولى للتعليم المعاصر بماليزيا

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف حنيجـل رئيس جامعة السويس في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي، الذي عقد خلال الفترة من ٥ الى ٧ مايو ٢٠٢٤، بحضور ممثلين عن ٢٨ دولة من مختلف أنحاء العالم.

تنظم المؤتمر جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية بولاية بهانج الماليزية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية؛ بعنوان "التعليم المعاصر اساس التنمية المستدامة في العالم الإسلامي".

وحضر  المؤتمر الوزير سيد ابراهيم وزير الشئون الدينية الماليزي، الدكتور سامي الشريف الامين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعالمية، الدكتور محمد زواوي بن زين العابدين رئيس جامعة السلطان أحمد شاه.

كما حضر عدد من الوزراء وممثلين عن الدول المشاركة في المؤتمر.

أدار  الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس الجلسة العلمية الافتتاحية، للمؤتمر وتضمنت مناقشة عدد من الموضوعات وأوراق العمل المقدمة من مختلف الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر.

قدمت في هذه الجلسة ورقة عمل من دولة تشاد بعنوان "دور التعليم العالي المهني والفني في تحقيق التنمية المستدامة في تشاد"، وكذا عرضًا من دولة الهند بعنوان "دور الجامعة في التنمية المستدامة"، بالاضافة لمناقشة موضوع "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التصميم في الفنون التطبيقية" من خلال أوراق عمل مقدمة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عرض خلال الجلسة موضوع بعنوان "أهمية الشراكات الدولية في تبادل الخبرات وإثراء المعرفة والثقافات" مقدم من دولة اليابان، بالإضافة إلى عرض ورقة عمل "بعنوان الاستراتيجية الرقمية لمستقبل التعليم في العالم الإسلامي - التحديات والفرص" من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية.

وعلى هامش المؤتمر وبحضور وزراء ولاية بهانج ماليزيا الداتؤ سري الحاج وان رشدي بن وان اسماعيل؛ وقع د. أشرف حنيجل رئيس الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان احمد شاه بولاية بهانج بماليزيا، والجامعة الاسلامية بولاية جوهر السلطان ابراهيم بماليزيا.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن هذه المذكرات هدفت إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي من خلال تبادل الزيارات القصيرة للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية وإجراء البحوث العلمية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التدريبية وتبادل طلبة الدراسات العليا.

وأوضح حنيجل أن المؤتمر يتضمن عدة محاور هامة تتعلق بمستقبل التعليم العالي في العالم الإسلامي مثل واقع التعليم العالي في عالمنا الإسلامي والإستراتيجية المستقبلية والتعليم المهني والفني كمدرب محرك للنمو المستدام في المجتمع العربي والإسلامي والاستراتيجية الرقمية لمستقبل التعليم في العالم الإسلامي والتخطيط والنظم التعليمية الجديدة ودورها في تحسين جودة الأداء واشباع حاجات سوق العمل والشراكات الدولية وأهميتها في كفالة تبادل الخبرات وإثراء المعرفة والثقافات و دور المنصات العلمية الدولية في تفعيل التبادل الثقافي والتواصل الإنساني والتكامل الحضاري والتجارب الرائدة في الجامعات المتطورة في عالمنا المعاصر ودور التعليم الجامعي في الحفاظ على البيئة المستدامة.

وأكد "حنيجـــــل أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من حرص مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات في مصر والعالم الإسلامي على تبادل الخبرات وإثراء المعرفة والثقافات بالشكل الذي يعود بالنفع على الجميع في ظل التغيرات والتطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

اشتراك أسترا أشرف استراتيجي إضافة آفات استراتيجية افتتاحية اسلام الاستراتيجي اسلا الإسلام إسلامي إضرا الأ أساس الاستراتيجية أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

معملتش حاجة‏.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

ترشيحاتنا

عايز ولادي من النصابة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

بعد قرار الحبس.. ترحيل مجدى شطة من النيابة لـ سجن النهضة| صور

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب

تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ