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برلمان

من الشيوخ للنواب.. تنسيقية الأحزاب التكتل الأبرز في عرس الانتخابات النيابية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:54 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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عبد الرحمن سرحان
"سياسة بمفهوم جديد".. تحت هذا الشعار تعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على خلق جيل جديد من السياسيين، وتحريك الحياة الحزبية والسياسية في مسارات أكثر ديمقراطية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رغم حداثة تأسيسها، إذ لم يمر عليها سوى عامين، مثلها في مجلس النواب الحالي، ثلاثة نواب، هم النائب أحمد زيدان، وطارق الخولي، ومحمود بدر، إضافةً إلى تمثيلها في مجلس الشيوخ بـ 5 أعضاء هم: عمرو عزت، ومحمد السباعي، ومحمد عمارة، ومحمود فيصل، ومحمد عزمي.

واستكمالًا للدور الفعال لتنسيقية الأحزاب والسياسيين، والثقة التي حازتها في الشارع السياسي، من المرتقب أن يكون للتنسيقية حصتها التي تعبر عن قوتها السياسية في مجلس النواب الجديد.

فبعد إعلان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، ممثلا عن التنسيقية، ضمن القائمة الوطنية بقطاع القاهرة ووسط الدلتا، تؤكد المؤشرات أن هناك عدد ليس بقليل من أعضاء التنسيقية سيتبعون محمود بدر، أبرزهم: طارق الخولي و أحمد زيدان ومحمد عبد العزيز، أحمد مقلد، عمرو درويش، علاء عصام، أميرة العادلي.

وإلى جانب حصولها على ثقة الشارع بالتمثيل النيابي، نجحت التنسيقية أيضا في الحصول على ثقة القيادة التنفيذية، وذلك من خلال تعيين 6 من أعضائها نواب للمحافظين، وهم: محمد موسى نائبا لمحافظ المنوفية، إبراهيم الشهابي، نائبا لمحافظ الجيزة، حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وهيثم الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد.

وبهذا، تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواجدها على الصعيدين النيابي والتنفيذي، كقوة شبابية أحدثت الفارق في الحياة السياسية خلال وقت وجيز.

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