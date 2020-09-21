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أخبار العالم

استئناف تجارب لقاح استرازينكا ضد كورونا في بريطانيا واستمرار توقفها في أمريكا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:27 م
على صالح
بعد أيام من توقف شركة استرازينكا عن التجارب السريرية للقاح كورونا كوفيد 19 الخاص بها بسبب حالة مرض عصبي غير مفسر لدى أحد المتطوعين المشاركين في الدراسة، أصدرت شركة الأدوية "البريطانية - السويدية" مخططًا تجريبيًا من 111 صفحة، يعد باستخدام دواء مضاد للفيروس الفتاك بفعالية 50٪. 

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشركة البريطانية عن الحالة الثانية لمرض خطير يصاب بها أحد المشاركين في تجارب المرحلة 3 في المملكة المتحدة.

واستأنفت الشركة بالفعل التجارب في المملكة المتحدة على الرغم من إصابة أحد المشاركين بالتهاب النخاع الشوكي، بينما لا يزال تشخيص المتطوع الثاني غير مؤكد. 

ومع ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على الموقف قوله إن الشخص الثاني عانى من نفس التأثير الجانبي في وقت سابق، والذي لم يتم الإبلاغ بحالته من قبل استرازينكا من قبل، كشف عن أن "التوقف الأول، في يوليو، لم يتم الكشف عنه علنًا واستؤنفت التجارب، وفقا لما ذكرت صحيفة تليجراف.

وعلى الرغم من الضغط لإجراء دراسات أعمق بعد حالتين من المرض الخطير، استأنفت استرازينكا بالفعل التجارب في بريطانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، على الرغم من أن التجارب لا تزال معلقة في الولايات المتحدة بعد تعهدات المعاهد الوطنية للصحة. 

وقال الدكتور أفيندرا ناث، المدير الإكلينيكي الداخلي وقائد الأبحاث الفيروسية في المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، لشبكة CNN: "إن أعلى مستويات المعاهد الوطنية للصحة قلقة للغاية".

وقد شارك خبراء إدارة الغذاء والدواء في نفس الموقف.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان خلال مقابلة مباشرة على إنستجرام مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأمريكي: "نحن هنا لحماية الجمهور الأمريكي وسنقوم بعمل مهم للغاية مع الشركة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة أم لا". 

وأضاف "ليس لدينا كل الحقائق، لذلك لا نعرف السبب في حد ذاته ، لكننا نحتاج حقًا إلى النظر في الأمر"وتابع هان "مسؤوليتنا الأساسية هي سلامة الشعب الأمريكي".

وتعرضت استرازينكا لانتقادات متكررة بسبب افتقارها للشفافية من قبل المجتمع العلمي.
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