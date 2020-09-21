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محلل سياسي: قناة الجزيرة لا مهنية لها وتخدم مصالح تميم .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:32 م
الجزيرة الإرهابية
الجزيرة الإرهابية
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هاني حسين
قال المحلل السياسي وائل لطفي، إن  قناة الجزيرة الإرهابية بدأت بمشروع إعلامي لا يمارس أي ممارسة مهنية ويخدم أهداف تميم فقط.

وأضاف وائل لطفي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة تخلت عن أي مهنية، كانت تحاول ادعاءها منذ نشأتها الأولى".

وتابع وائل لطفي:"  الهدف من قناة  الجزيرة   خلق نوع من الوزن السياسي لإمارة صغيرة لديها طموح منذ سنوات بان يكون لها شان في المنطقة".

وأكمل وائل لطفي :" قطر استخدمت الإعلام في تصفية الحسابات مع الدول غير راضية على الانقلاب في قطر".

 ولفت وائل لطفي :" قطر سعت إلى توطيد العلاقات مع إسرائيل لخلق وزن لها في المنطقة ".

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