AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
خلال السنوات الماضية بدت سياسات موقع التدوينات القصيرة تويتر مثيرة للاندهاش، ما بين التشدد الكبير تجاه مخالفات معتادة ومتكررة وبين قصر النظر الشديد، كذلك عن مخالفات كبرى تهدد استقرار دول بأكملها.

واليوم نشهد دليلًا واضحا على هذا الكلام، لنجد ظهور هاشتاج تحريضي فج يحض على اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا توجد أدنى صعوبة في معرفة لخدمة من كان هذا الهاشتاج ومن وراؤه.

لم يكن هذا الهاشتاج الوحيد لهذا اليوم، هناك هاشتاج لا يقل خطورة، والذي يطالب عناصر روابط المشجعين "الألتراس"، والتي أعلن عن حلها منذ عامين، بالنزول إلى الشوارع وإشاعة الفوضى ومواجهة رجال الشرطة المصرية.

الهاشتاجان يتضمنان الآلاف من التغريدات التحريضية ضد الشرطة والجيش وحتى أفراد الشعب المصري لمجرد أنهم يؤيدون رئيسهم أو دولتهم، وذلك من قبل حسابات وهمية وذباب إلكتروني بات وجوده يفوق الحسابات الحقيقية.

ويطرح ذلك أسئلة كثيرة، عن تحركات الموقع الأمريكي، فبينما يمكنه تطبيق سياسته بدقة على حسابات تكاد تخلو من متابعين، إلى العجز عن رؤية كوارث واضحة يحرض عليها الآلاف، كيف لموقع تويتر أن يسمح لانتشار الذباب الإلكتروني والحسابات المزيفة على صفحته لهذا الحد، لدرجة أنها باتت توجه الرأي العام العالمي وتستخدم في زرع الفتن طوال الوقت.

الكارثة الأكبر، أن جميع الهاشتاجات التي يروجها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ونظام قطر الراعي للإرهاب، تضم الآلاف من التغريدات التي تروج بدورها لتنظيم "داعش" الإرهابي، بل إنك وببحث بسيط ستجد حسابات عديدة تحمل اسم "تنظيم الدولة"، ومئات الآلاف من التغريدات والهاشتاجات طوال الوقت تروج وتحرض لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

هذه الانتقادات لا نوجهها وحدنا. نشرت هيئة الإذاعة البريطانية  "بي بي سي"بدورها اليوم، تقريرا قالت فيه تويتر يحقق في تحيز عرقي في آليته، أي بداخله، وهي بمثابة فضيحة كبرى، بعدما اكتشف مستخدمون أنه في حالة وجود صورتين في تغريدة، واحدة لشخص أبيض والأخرى لأسود، فإن تويتر غالبا يُظهر صورة الأبيض فقط على الهواتف المحمولة، ذلك لأن "الخوارزمية" المستخدمة في اقتطاع أجزاء من الصور تفضل وجوه أصحاب البشرة البيضاء على السوداء.

على موقع تويتر أن يخرج لتوضيح تقاعسه عن مواجهة تلك "الجرائم"، لماذا تستمر حتى تتحول دائما إلى "تريند"، ولماذا لا يضع حدًا للحسابات المزيفة، وأن يعلن عن تدابير نراها تتحقق لمواجهة هذا الإرهاب، وإلا سيصبح شريكًا له.
هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش
هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش
هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش
هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش
هل يرعى تويتر الإرهاب والتخريب؟.. الموقع يتحول إلى بوق لـ قطر والإخوان وداعش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد

قطر تدعم حزب الله هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: أصبحت الداعم الأول للإرهاب والدمار في الوطن العربي

تويتر يسبب كارثة.. خبير أمن معلومات يكشف عن أساليب الجماعات الإرهابية لنشر الأكاذيب

هاشتاج الشعب يريد السيسي يتصدر «تويتر»

ترشيحاتنا

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

انفراد.. الأهلي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ«فيفا»

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور