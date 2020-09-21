محافظ شمال سيناء لـ"مدبولي": مدينة رفح الجديدة تضم 626 عمارة سكنية و400 منزل بدوي

عرض اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء عبر الفيديوكونفرنس، مشروع منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بالعريش، والمقام على مساحة 6750 م2، ويستهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى هذه المنطقة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من الانتشار العشوائي للصناعات الصغيرة داخل الوحدات السكنية ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبرى.





وقد تم تقسيم المنطقة إلى 3 مراحل، تم ترفيق المرحلة الأولى، وسيتم استكمال ترفيق المرحلة الثانية، وجار تخطيط المرحلة الثالثة حاليًا، وسيتم توزيع المنطقة إلى قطاعات بحسب الأنشطة والصناعات إلى قطاعات: النجارة، والحدادة والألوميتال، والميكانيكا، والسمكرة والدوكو، والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية، والرخام والطوب والبلاط.





وعرض محافظ شمال سيناء موقف تنفيذ التجمعات البدوية، ومن بينها التجمعات التنموية الممولة من الصناديق العربية بواقع 11 تجمعًا بالعديد من من مناطق شمال سيناء، هذا إلى جانب مشروعات التنمية المتكاملة التي تجري فوق ربوع المحافظة، ومنها مشروعات المزارع التنموية، بإجمالي 13 تجمعًا، من بينها مزارع سمكية، وزراعة الصوب، وزاعات الخضار المكشوف.





كما عرض المحافظ موقف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الأخرى في محافظة شمال سيناء، ومنها إنشاء مدينة رفح الجديدة، كمجتمع حضاري عمراني جديد، لتضم 626 عمارة سكنية، بإجمالي 10016 وحدة سكنية، ومنطقة خدمات مركزية، و 400 منزل بدوي، وتتضمن الخدمات مستشفى مركزيًا سعة 50 سرير، وناديا رياضيا، وسوقا تجاريا، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومطافئ، ومجمع مدارس أساسي وفني، ووحدة إنتاج خبز. كما تضمنت المشروعات تطوير ميناء العريش البحري، بمساحة 374.46 فدانًا، ويقع على بعد 500 متر من الطريق الدولي رفح / العريش.





واستعرض المحافظ مشروع إنشاء مدينة "سلام" شرق بورسعيد الجديدة والتي تستوعب 1.15 مليون نسمة، وفي المرحلة الأولى سيتم إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعي، و4889 وحدة إسكان متميز( فيلا - شاليه)، فضلا عن شبكات المرافق والطرق، كما عرض مشروع إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدان وعدد وحدات سكنية 16594 وحدة، تتراوح مساحتها بين 100 و150 م2، فضلا عن وحدات للإسكان البدوي، ويبلغ إجمالي مسطح الأراضي الاستثمارية 543 فدانًا.



